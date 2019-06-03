Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в июне

Федеральная служба по труду и занятости населения РФ напомнила гражданам страны о короткой рабочей неделе в июне. Россияне будут трудиться на один день меньше на неделе, которая начнется 10 июня 2019 года.

Причина — выходной день по случаю празднования Дня России, который в этом году выпадает на среду. Об этом сообщает URA.RU.

Кроме того, сообщается, что рабочий день, предшествующий праздничному — 11 июня — будет сокращен на один час. В результате по данным ведомства, в июне 2019 года выходных и праздничных дней будет 11, а трудовых — 19.

Празднование Дня России было установлено в 1992 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как работающие граждане РФ будут отдыхать в 2019 году.