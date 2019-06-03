Видео: МВД Тувы начало проверку сотрудника, устроившего резонансное ДТП на свадьбе

В республике Тыва большой общественный резонанс вызвала авария с участием автомобиля из свадебного кортежа. Инцидент прокомментировал глава региона Шолбан Кара-Оол.

ДТП произошло 1 июня в пригороде Кызыла по дороге в культурный комплекс «Алдын Булак». По данным ГИБДД, на трассе столкнулись Audi и «Иж». Водитель последнего получил травмы и был госпитализирован.

По словам местных жителей, до происшествия участники праздничной колонны вели себя по-хамски на дорогах столицы республики. В соцсетях пишут, что кортеж участвовал в свадьбе сотрудника уголовного розыска.

Глава Тывы Шолбан Кара-Оол назвал инцидент разнузданным лихачеством, которое привело к аварии.

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В региональном управлении автоинспекции начали проверку по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельном ДТП со свадебным кортежем на Кубани.