Видео: МВД Тувы начало проверку сотрудника, устроившего резонансное ДТП на свадьбе

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Инцидент с автомобилем из свадебного кортежа под Кызылом прокомментировал глава республики.

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Фото, видео: ВКонтакте @gibdd17, @karaool

В республике Тыва большой общественный резонанс вызвала авария с участием автомобиля из свадебного кортежа. Инцидент прокомментировал глава региона Шолбан Кара-Оол.

ДТП произошло 1 июня в пригороде Кызыла по дороге в культурный комплекс «Алдын Булак». По данным ГИБДД, на трассе столкнулись Audi и «Иж». Водитель последнего получил травмы и был госпитализирован.

По словам местных жителей, до происшествия участники праздничной колонны вели себя по-хамски на дорогах столицы республики. В соцсетях пишут, что кортеж участвовал в свадьбе сотрудника уголовного розыска.

Глава Тывы Шолбан Кара-Оол назвал инцидент разнузданным лихачеством, которое привело к аварии.

ВКонтакте @karaool

В региональном управлении автоинспекции начали проверку по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельном ДТП со свадебным кортежем на Кубани.

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