Блогер Эрик Давидыч опубликовал фото за рулем BMW, попавшего в ДТП в центре Казани

Момент страшной аварии в центре Казани, в которой чудом выжили водитель и два пассажира, попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как внедорожник BMW на огромной скорости врезается в крыльцо здания на перекрестке улиц Лево-Булачная и Чернышевского и останавливается на проезжей части.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел рано утром 2 июня. На кадрах видно, как из искореженного автомобиля выходит водитель и пытается открыть пассажирскую дверь. На помощь ему пришли очевидцы.

Популярный YouTube-блогер Эрик Давидыч на своей странице в Instagram сообщил, что в машине было три человека, все отделались различными травмами. Однако непонятно, был ли сам Давидыч за рулем авто в момент аварии, известно, что BMW он тестировал зимой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об «огненной» аварии в Тамбовской области.