Публика обратила внимание, что Ляйсан Утяшева перестала скрывать лицо своего сына. Две недели назад Роберту исполнилось шесть лет и тогда родители — и Ляйсан, и Павел Воля — впервые выложили на своих страницах в Instagram снимок, на котором видно лицо именинника.

Instagram @pavelvolyaofficial

Теперь же Роберт показался в домашнем «клипе» на собственную песню. Его сделали креативные папа с мамой, тайно записав детей на диктофон и наложив их голоса на музыку, а теперь еще смонтировав видео. К слову, лицо четырехлетней Софии Воля и Утяшева пока от публики скрывают — девочка в «клипе» все время спиной к камере.

Теперь у подписчиков появилось новое занятие — гадать, на кого больше похож сын знаменитостей. Большинство уже сошлось во мнении, что «Роберт — копия папы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли незаметно для себя стали артистами.