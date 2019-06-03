«Абсолютный неудачник»: Дональд Трамп обозвал мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп начал свое европейское турне. Несколько часов назад он вместе с супругой приземлился в Лондоне. Программа рассчитана на три дня и приурочена к 75-летию со дня высадки союзных войск в Нормандии. Уже сегодня американский лидер встретится с Елизаветой II.

Визит проходит в непростой обстановке. Премьер-министр Тереза Мэй готовится уйти в отставку, а уже на следующей неделе в Консервативной партии начнется кампания по избранию нового лидера.

Кроме того, на улицы Лондона обещают выйти четверть миллиона активистов. Они выступают против визита Трампа из-за его резкой политики в отношении ЕС. В британской столице сейчас усилены меры безопасности. Дежурят тысячи полицейских. Закрыты несколько станций метро.

К протестам обещает присоединиться и мэр Лондона — Садик Хан. Накануне он сравнил политику Трампа с фашисткой и рекомендовал оставаться в Вашингтоне. В ответ глава Белого дома назвал чиновника цитата «абсолютным неудачником».