Видео: Дональда Трампа встретят в Великобритании протестами

В понедельник, 3 июня, президент США Дональд Трамп прилетит в Великобританию. На туманный Альбион главу Белого дома пригласила королева Елизавета II. Но эксперты уверены: истинная цель визита — повлиять на выбор нового премьер-министра. Ведь Англия — один из главных союзников Вашингтона в Европе. Сам Трамп этого и не скрывает, он даже заявил, что проведет переговоры с некоторыми из кандидатов.

Но вот простые британцы приезду американского президента явно не рады. На улицы Лондона сегодня выдут по разным оценкам до четверти миллиона человек. Из-за этого программу визита пришлось срочно скорректировать. Например, отменили прогулку вместе с королевой на золоченой карете. Трамп будет передвигаться исключительно на бронированной машине.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп призвал Иран, Россию и Сирию прекратить обстрелы в Идлибе.