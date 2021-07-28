28 июля отмечается День крещения Руси. В 988 году киевский князь Владимир Святославович раз и навсегда изменил духовную жизнь русского народа. Как это происходило, и какие события повлек за собой переход в христианскую веру, расскажет 5-tv.ru.

Почему День крещения Руси празднуют 28 июля?

День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля. Почему был выбран именно этот день и когда на самом деле жители Киева приняли православие, неизвестно. Некоторые историки сомневаются даже по поводу 988 года. Июльская дата была выбрана как День памяти святого князи Владимира Святославовича.

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Впервые День крещения Руси отметили в 1888-м. Тогда по Российской империи прошли широкие праздничные гуляния. В Российской Федерации и православных странах СНГ праздник утвердили благодаря инициативе патриарха Алексия II. Епископ обратился к руководству страны с предложением добавить День памяти святого князя Владимира в список государственных памятных дат. Документ был подписан спустя два года.

Как все начиналось?

Киевская Русь поддерживала теплые дружественные отношения с Византией. Князь Владимир имел военную договоренность с императорами Константином VII и Василием II, взамен ему была обещана женитьба на представительнице македонской династии Анне. Но жених был язычником, а невеста не могла выйти замуж за некрещеного монарха. Владимир Святославович принял решение принять православие, а вместе с ним обряд прошли некоторые его слуги, сыновья, жены (язычники могли иметь много жен) и часть боярского сословия. Кстати, от пяти жен он отказался и позволил им выйти замуж снова, либо остаться одинокими. Но как бы романтично это не звучало, такой серьезный поступок был продуманным шагом к тому, чтобы впоследствии крестить и всю Русь. Фото: ТАСС / Владимир Медведев

Несмотря на все выполненные условия, правители Константинополя не торопились высылать Анну в Киев. Князю Владимиру Святославовичу пришлось брать невесту силой, он двинулся с войсками на город Корсунь (ныне Херсонес, Республика Крым). Византийское поселение было захвачено, а вернули его только после того, как Анна перешла на сторону Руси. Князь остался в Корсуне на какое-то время, чтобы получить уроки по христианству. Ему требовалось быть подкованным в этом вопросе.

Как крестили Русь: Из язычников в христиан

После удачной военной операции князь Владимир вернулся в Киев с невестой, также за ним последовали православные священники. Перед ним стояла задача начать операцию по крещению Руси. Ему пришлось активно бороться с языческими идолами. Началась вырубка славянских Богов по всей Руси. Главный священный центр в Киеве — Капище — разрушили. Шесть статуй славянского языческого пантеона стерли с лица города, кинув в воды Днепра.

Фото: ТАСС / Донат Сорокин

Князь Владимир начал активную пропаганду христианства среди населения. Владимир Святославович приказал русскому народу явиться в Киев, чтобы пройти массовое обращение в православную веру в Днепре. Мероприятия по крещению начались по всей стране. Вторым по счету крестили Новгород, далее Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк, Владимир Волынский, Луцк, Псков и другие города.

В Киеве в 996 году был построен первый каменный храм Руси — Десятинная церковь или Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Но в 1240-м, когда орда хана Батыя завоевала Киев, великое строение было разрушено. Первую православную святыню восстанавливали два раза. Первый раз по инициативе митрополита Петра Могилы в 1630 году. На территории разрушенного храма была возведена небольшая церковь в память об утраченной православной святыне. В 1824-м по приказу митрополита Евгения началось второе восстановление. Было решено возвести храм полностью. Спустя почти 100 лет, когда к власти пришли большевики, в 1928 году, восстановленная Десятинная церковь была снова снесена, как и многие другие объекты архитектуры и культурного наследия России.