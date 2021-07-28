28 июля — День крещения Руси: Как князь Владимир выбрал религию для страны
По-настоящему священное и важное для истории России событие отмечают 28 июля. С этого дня начался отчет истории православия на земле русской.
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
28 июля отмечается День крещения Руси. В 988 году киевский князь Владимир Святославович раз и навсегда изменил духовную жизнь русского народа. Как это происходило, и какие события повлек за собой переход в христианскую веру, расскажет 5-tv.ru.
Почему День крещения Руси празднуют 28 июля?
День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля. Почему был выбран именно этот день и когда на самом деле жители Киева приняли православие, неизвестно. Некоторые историки сомневаются даже по поводу 988 года. Июльская дата была выбрана как День памяти святого князи Владимира Святославовича.
Впервые День крещения Руси отметили в 1888-м. Тогда по Российской империи прошли широкие праздничные гуляния. В Российской Федерации и православных странах СНГ праздник утвердили благодаря инициативе патриарха Алексия II. Епископ обратился к руководству страны с предложением добавить День памяти святого князя Владимира в список государственных памятных дат. Документ был подписан спустя два года.
Как все начиналось?
Несмотря на все выполненные условия, правители Константинополя не торопились высылать Анну в Киев. Князю Владимиру Святославовичу пришлось брать невесту силой, он двинулся с войсками на город Корсунь (ныне Херсонес, Республика Крым). Византийское поселение было захвачено, а вернули его только после того, как Анна перешла на сторону Руси. Князь остался в Корсуне на какое-то время, чтобы получить уроки по христианству. Ему требовалось быть подкованным в этом вопросе.
Как крестили Русь: Из язычников в христиан
После удачной военной операции князь Владимир вернулся в Киев с невестой, также за ним последовали православные священники. Перед ним стояла задача начать операцию по крещению Руси. Ему пришлось активно бороться с языческими идолами. Началась вырубка славянских Богов по всей Руси. Главный священный центр в Киеве — Капище — разрушили. Шесть статуй славянского языческого пантеона стерли с лица города, кинув в воды Днепра.
Князь Владимир начал активную пропаганду христианства среди населения. Владимир Святославович приказал русскому народу явиться в Киев, чтобы пройти массовое обращение в православную веру в Днепре. Мероприятия по крещению начались по всей стране. Вторым по счету крестили Новгород, далее Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк, Владимир Волынский, Луцк, Псков и другие города.
В Киеве в 996 году был построен первый каменный храм Руси — Десятинная церковь или Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Но в 1240-м, когда орда хана Батыя завоевала Киев, великое строение было разрушено. Первую православную святыню восстанавливали два раза. Первый раз по инициативе митрополита Петра Могилы в 1630 году. На территории разрушенного храма была возведена небольшая церковь в память об утраченной православной святыне. В 1824-м по приказу митрополита Евгения началось второе восстановление. Было решено возвести храм полностью. Спустя почти 100 лет, когда к власти пришли большевики, в 1928 году, восстановленная Десятинная церковь была снова снесена, как и многие другие объекты архитектуры и культурного наследия России.
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