«Годзилла» надвигается на мир: чем опасен сильнейший за века Эль-Ниньо

Ожидаемое климатическое явление может привести к неурожаям, дефициту продовольствия и росту стоимости товаров.
Фото: www.globallookpress.com/Matthew Dominick/NASA
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Сильнейший за век Эль-Ниньо может усилить мировую инфляцию
Приход сильнейшего Эль-Ниньо, который уже называют Годзиллой, может обернуться не только экстремальной погодой, но и ростом цен на продукты и другие важные ресурсы. Такой сценарий описывает преподаватель Университета Эссекса Николас Бойре в статье для The Ecologist.
По словам автора, ожидаемое явление может стать сильнейшим Эль-Ниньо за тысячу лет. Он утверждает, что на некоторое время глобальное потепление может превысить отметку в плюс два градуса относительно доиндустриального уровня.
Особое внимание Бойре уделяет продовольствию. По оценкам финансовых аналитиков Goldman Sachs и HSBC, приведенным в материале, Эль-Ниньо способен увеличить мировые цены на продовольственные товары на 15% и более.
Автор отмечает, что избыток осадков и засухи могут привести к дефициту основных сельскохозяйственных культур, включая пшеницу и рис. В Европе уже фиксировалось снижение урожайности картофеля и производства молока, говорится в статье.
Проблема может затронуть не только продукты. Более высокие температуры, наводнения, штормы и другие погодные явления увеличивают расходы на производство, перевозку и продажу товаров. Одновременно растет спрос на медь, сталь, золото и литий, необходимые для электрификации и развития технологий.
Бойре связывает эти процессы с формированием так называемого климатического суперцикла — длительного периода роста стоимости ключевых ресурсов под воздействием климатических последствий и расходов на переход к низкоуглеродной экономике. По его оценке, это может привести к устойчивой инфляции и дефициту ряда товаров.
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