Звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден ответил на слухи о гей-романе с коллегой

Исполнитель роли Робба Старка в сериале «Игра престолов» Ричард Мэдден ответил на скандальные слухи о романе с коллегой по творческому цеху Брэндоном Флинном, пишет Fox News.

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32-летний британский артист заявил, что никогда не обсуждал личную жизнь на публике и попросил журналистов уважать его персональное пространство. Актер добавил, что испытывает стресс от преследования папарацци.

Мэддена и Флинна несколько раз фотографировали во время совместных прогулок в Лос-Анджелесе. Масло в огонь подлила работа Мэддена в байопике об Элтоне Джоне «Рокетмен».

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии другой звезды «Игры престолов» Кита Харингтона, который попал в реабилитационный центр после окончания киносаги.