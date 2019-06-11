Историк из США напомнил, кто внес наибольший вклад в разгром нацистской Германии

Американский историк выразил свое недоумение шумихой вокруг празднования Дня высадки союзников в Нормандии в 1944 году. В сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте, Карл Куалс напомнил подписчикам, что бойцы Красной Армии не только сражались и умирали в течение трех лет, предшествующих этому, безусловно, значимому событию, но и успешно теснили гитлеровские войска за год до того, как кто-либо высадился на пляже «Омаха».

Twitter @prof4russia

Также профессор истории заявил, что Советский Союз сделал для победы над Германией больше, чем любой другой участник Великой Отечественной войны и попенял своей стране за пассивную политику по отношению к подъему нацизма в Европе 30-х годов.

Вторжение американских, канадских, британских войск и их союзников во Францию началось 6 июня 1944 года. Эта морская десантная операция знаменовала собой открытие Второго фронта и стала возможной исключительно благодаря тому, что Красная Армия сковывала подавляющее количество гитлеровских войск на Восточном фронте.

Ранее 5-tv.ru сообщил об очередной выходке украинских националистов, сваливших бюст маршала Жукова в Харькове.