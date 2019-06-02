В Харькове националисты разных мастей днем в воскресенье, 2 июня, повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, простоявший неподалеку от Дворца спорта четверть века.

В вопиющем акте вандализма «засветились» молодчики «Правого сектора»*, «Национального корпуса», «Антикоррупционного блока участников АТО» и других.

Памятник маршалу Победы уже не первый раз попытались уничтожить. Накануне 9 мая 2018 года неизвестные в масках повалили этот бюст, но вскоре по распоряжению мэра Харькова Геннадия Кернеса его установили на прежнем месте.

Однако в мае этого года споры вокруг памятника разгорелись с новой силой. Кернес предложил вернуть имя маршала Советского Союза проспекту Петра Григоренко, который был переименован в 2016 году в ходе реализации закона о так называемой декоммунизации. По мнению харьковского градоначальника, возвращение имени Жукова на карту города стало бы проявлением «исторической справедливости» и не нарушает украинский закон. Более того, его инициатива за считанные дни набрала необходимое число подписей местных жителей.

В ответ на это радикалы к зданию мэрии приволокли чучело, одетое в советскую гимнастерку и украшенное орденами. Они облили его красной краской и прикрепили надпись «Маршал Мясник».

Сегодня на постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.

Георгий Жуков родился в 1896 году в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской области в крестьянской семье. В 1915 году был призван в Русскую императорскую армию, был откомандирован на Юго-Западный фронт Первой мировой войны.

В ходе Второй Мировой войны дважды руководил операциями советских войск на Ленинградском фронте — осенью 1941 года, когда главной задачей было остановить наступление гитлеровцев и не допустить штурма города, а второй раз в начале 1943 года — под его руководством велась подготовка операции «Искра».

Биография советского полководца тесно связана с Украиной — он командовал войсками Киевского особого военного округа, а после окончания войны — Одесским.

Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей.

После смерти Иосифа Сталина военачальник стал первым заместителем министра обороны СССР, в 1955–1957 годах был министром обороны СССР. Бюст маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове был установлен в 1994 году. Во второй половине 1990-х годов памятник не обслуживался и постепенно разрушался, но в 2012 году по поручению мэра Геннадия Кернеса монумент включили в план капитальных ремонтов.

Ранее 5-tv.ru передавал, как власти украинского Николаева не могут решить вопрос со сносом последнего памятника Владимиру Ленину, установленном в городе.

* — запрещена в РФ.