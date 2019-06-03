Прокуратура Петербурга проверяет жалобу на полицейских якобы избивших мальчика

В очень непростой ситуации разбирается сейчас прокуратура Петербурга, куда обратилась с жалобой мама 17-летнего Вадима Коваля. Она уверяет, что ее сына избили и даже пытали полицейские. А поводом для насилия стало подозрение в мелкой краже. Якобы школьник то ли украл, то ли хотел украсть, но не успел, семечки в соседнем с домом супермаркете. Но и сам парень не простой — проходит по другому уголовному делу о драке, и есть еще третья сила — охрана магазина. Беспристрастный анализ фактов — в нашем видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела двоих полицейских обнаружены в Ямало-Ненецком автономном округе.