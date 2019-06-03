«Лже-отец» звезды сериала «Маргоша» хотел обобрать сына до нитки

, 21:11 218

Актер Илья Оболонков в эфире шоу на федеральном канале выяснил правду о проходимце, назвавшимся его пропавшим отцом.

Фото: www.globallookpress.com

Актер Илья Оболонков, известный зрителям по сериалу «Маргоша», в 2001 году потерял своего отца Юрия. Мужчина пропал без вести и правоохранительные органы так и не смогли выйти на его след. Буквально несколько месяцев назад отец актера неожиданно нашелся, причем в приюте для бездомных, к тому же с потерей памяти, сообщают Дни.ру.

Человек, которого нашел Илья Оболонков, за все эти годы постарел и очень изменился. Мать актера узнала в нем пропавшего 18 лет назад супруга и мужчина даже начал вспоминал некоторые события из жизни, о которых не могли знать посторонние люди.

Вскоре звезда сериалов, глядя на поведение «отца», стал сомневаться в том, что это его близкий человек.

«У папы была большая шишка на лбу, этот человек не курит, а папа курил», — рассказал Илья Оболонков в эфире шоу.

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В довершение всему, актер тайно смог провести ДНК-тест, взяв волос с расчески предполагаемого отца. Ведущий программы Дмитрий Шепелев подтвердил сомнения Ильи Оболонкова, обнародовав результаты генетического анализа.

«Вероятность того, что вы являетесь отцом и сыном, — 0%. Давайте не будем торопиться с выводами. Это означает, что мужчина, который находится напротив Ильи, не является его отцом, однако не означает, что он является мошенником», — заключил Дмитрий Шепелев.

В финале передачи риэлтор Лариса Червова, которая, как выяснилось и познакомила семью актера с «пропавшим отцом», попыталась прервать съемки. Женщину решили проверить на полиграфе, в результате чего оказалось, что она и мужчина из приюта супруги. Ими был разработан план, реализовав который они хотели обобрать Илью Оболонкова до нитки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара».

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