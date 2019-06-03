Американская певица Рианна (Rihanna) комфортно чувствует себя в своем теле и продолжает радовать поклонников откровенными снимками в Instagram в рамках рекламной кампании бренда Savage X Fenty.

На этот раз 31-летняя артистка облачилась в бюстье, трусики и чулки ярко салатового цвета, а завершает провокационный образ туфли на шпильках в тех же тонах.

Instagram @badgalriri

Подписчики певицы пришли в полный восторг не только от соблазнительных форм ее тела, но и от ее сексуального наряда. В целом, все комментарии и самйлики сводятся к одному: «Огонь».

Несмотря на заработки от рекламных кампаний, миллионные контракты от артистической деятельности, Рианна остается «девчонкой из соседнего двора» — например, она не смущается выйти из дома в старомодных сапогах.