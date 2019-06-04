Бриг «Россия» впервые прошел по Неве в преддверии «Алых парусов»

В Петербурге началась практическая подготовка к самому красивому празднику выпускников — «Алые Паруса». У стен Петропавловской крепости ночью 4 июня на воду спустили понтоны, с которых в небо взовьются десятки фейерверков. На концертных площадках завершился отбор молодых исполнителей, которые выйдут на праздничную сцену вместе со звездами.

Но самое главное — по Неве впервые прошел «корабль мечты». Команда протестировала управление в непростом фарватере.

От набережной лейтенанта Шмидта парусник «Россия» берет курс на Троицкий мост — именно таким маршрутом новый бриг проследует в ночь праздника. На первую репетицию команда собралась в полном составе: в момент кульминации водно-пиротехнического шоу у экипажа не будет права на ошибку.

Чтобы пройти по этому отрезку Невы нужна ювелирная точность. Сильным ветром парусники часто сносит в сторону берега. Проблем капитанам добавляет и невское течение: его скорость меняется с каждым метром.

«Во время тренировки мы изучаем поведение судна при соприкосновении с течением, ветром. Все работает отлично, поэтому мы, можно сказать, освоили эту задачу», — рассказывает капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Во время строительства «Россию» специально адаптировали к условиям капризной петербургской погоды. Кроме этого, на бриге пришлось немного укоротить мачты для прохода под неразводными мостами, а внешний вид парусника привели в полное соответствие с галиотом из повести Грина.

Чтобы сделать те самые алые паруса заметными отовсюду, на палубу планируют установить специальные прожекторы. Пока же главные атрибуты праздника подсвечивают лишь несколько рабочих фонарей. По словам команды, перед праздником полотна на мачтах должны заиграть совершенно другими красками.

Этой ночью бриг впервые прошел по центру Петербурга. Мимо стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости, Эрмитажа. И хотя ветер был не сильный, в первый же заход паруса распустили только на время. Несмотря на это, редкие пешеходы прекрасно поняли, что именно происходит на их глазах. Все-таки судно такого класса крайне редко появляется в городе. И главное отличие «России» от своего предшественника — шведского брига «Три короны», — уже сейчас понятно всем.

«Когда-то мы били шведов, а шведский бриг у нас изображает корабль с алыми парусами. Конечно, обидно. Мы очень рады, что наконец-то наш корабль пойдет под алыми парусами по Неве», — поясняет научный сотрудник Корабельного фонда Военно-морского музея Санкт-Петербурга Георгий Рогачев.

К главному празднику выпускников, который возродили Банк «РОССИЯ», правительство Петербурга и Пятый канал, сейчас готовятся и на суше. В городе уже прошло прослушивание молодых исполнителей — тех, кто примет участие в грандиозном концерте на Дворцовой площади. В этом году пробиться на сцену «Алых парусов» пытались сразу 400 юношей и девушек.

«Есть представители других регионов, есть представители других стран. И программа действительно обещает стать очень мощной, очень интересной», — делится впечатлением от прослушиваний глава Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

Лучшие вокалисты и танцоры получат право выступить бок о бок со звездами российской эстрады. В этом году лейтмотив красочного концерта, «Вечернюю песню» исполнит Максим Леонидов. Для него появление на подмостках праздника также станет дебютом.

«Я не ходил по понятным причинам на этот праздник. Просто потому, что я фигура некоторым образом публичная, и находиться в толпе мне не очень уютно. Но я слышал много отзывов, и, безусловно видел это дело по телевидению, так что представление имею о той красоте, которую устроили», — рассказывает Леонидов.

Специально к «Алым парусам» организаторы готовят несколько сюрпризов. Правда, детали костюмированных и даже интерактивных площадок пока держат в секрете. Чтобы 23 июня гости праздника и миллионы телезрителей с замиранием сердца наблюдали за волшебным шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный символ «Алых парусов-2019» бриг «Россия» прибыл в порт постоянной приписки — Санкт-Петербург.