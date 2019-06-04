Бриг «Россия» впервые прошел по Неве в преддверии «Алых парусов»

, 6:02 Эфирная новость 36

Команда тренирует проход по невской акватории, а на суше готовят грандиозное представление.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков, Пятый канал

Тема:
Алые паруса 136

В Петербурге началась практическая подготовка к самому красивому празднику выпускников — «Алые Паруса». У стен Петропавловской крепости ночью 4 июня на воду спустили понтоны, с которых в небо взовьются десятки фейерверков. На концертных площадках завершился отбор молодых исполнителей, которые выйдут на праздничную сцену вместе со звездами.

Но самое главное — по Неве впервые прошел «корабль мечты». Команда протестировала управление в непростом фарватере.

От набережной лейтенанта Шмидта парусник «Россия» берет курс на Троицкий мост — именно таким маршрутом новый бриг проследует в ночь праздника. На первую репетицию команда собралась в полном составе: в момент кульминации водно-пиротехнического шоу у экипажа не будет права на ошибку.

Чтобы пройти по этому отрезку Невы нужна ювелирная точность. Сильным ветром парусники часто сносит в сторону берега. Проблем капитанам добавляет и невское течение: его скорость меняется с каждым метром.

«Во время тренировки мы изучаем поведение судна при соприкосновении с течением, ветром. Все работает отлично, поэтому мы, можно сказать, освоили эту задачу», — рассказывает капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Во время строительства «Россию» специально адаптировали к условиям капризной петербургской погоды. Кроме этого, на бриге пришлось немного укоротить мачты для прохода под неразводными мостами, а внешний вид парусника привели в полное соответствие с галиотом из повести Грина.

Чтобы сделать те самые алые паруса заметными отовсюду, на палубу планируют установить специальные прожекторы. Пока же главные атрибуты праздника подсвечивают лишь несколько рабочих фонарей. По словам команды, перед праздником полотна на мачтах должны заиграть совершенно другими красками.

Этой ночью бриг впервые прошел по центру Петербурга. Мимо стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости, Эрмитажа. И хотя ветер был не сильный, в первый же заход паруса распустили только на время. Несмотря на это, редкие пешеходы прекрасно поняли, что именно происходит на их глазах. Все-таки судно такого класса крайне редко появляется в городе. И главное отличие «России» от своего предшественника — шведского брига «Три короны», — уже сейчас понятно всем.

«Когда-то мы били шведов, а шведский бриг у нас изображает корабль с алыми парусами. Конечно, обидно. Мы очень рады, что наконец-то наш корабль пойдет под алыми парусами по Неве», — поясняет научный сотрудник Корабельного фонда Военно-морского музея Санкт-Петербурга Георгий Рогачев.

К главному празднику выпускников, который возродили Банк «РОССИЯ», правительство Петербурга и Пятый канал, сейчас готовятся и на суше. В городе уже прошло прослушивание молодых исполнителей — тех, кто примет участие в грандиозном концерте на Дворцовой площади. В этом году пробиться на сцену «Алых парусов» пытались сразу 400 юношей и девушек.

«Есть представители других регионов, есть представители других стран. И программа действительно обещает стать очень мощной, очень интересной», — делится впечатлением от прослушиваний глава Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

Лучшие вокалисты и танцоры получат право выступить бок о бок со звездами российской эстрады. В этом году лейтмотив красочного концерта, «Вечернюю песню» исполнит Максим Леонидов. Для него появление на подмостках праздника также станет дебютом.

«Я не ходил по понятным причинам на этот праздник. Просто потому, что я фигура некоторым образом публичная, и находиться в толпе мне не очень уютно. Но я слышал много отзывов, и, безусловно видел это дело по телевидению, так что представление имею о той красоте, которую устроили», — рассказывает Леонидов.

Специально к «Алым парусам» организаторы готовят несколько сюрпризов. Правда, детали костюмированных и даже интерактивных площадок пока держат в секрете. Чтобы 23 июня гости праздника и миллионы телезрителей с замиранием сердца наблюдали за волшебным шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный символ «Алых парусов-2019» бриг «Россия» прибыл в порт постоянной приписки — Санкт-Петербург.

Тема:
Алые паруса 136
27 мая
Пятый канал стал организатором «Алых парусов» в 2019 году
25 мая
Для петербургских школьников прозвучал последний звонок — видео
22 мая
Главный символ «Алых парусов-2019» бриг «Россия» прибыл в порт постоянной приписки — Санкт-Петербург
22 мая
Главный символ праздника выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» прибыл в Петербург
20 мая
«Алые паруса — 2019»: Чем бриг «Россия» отличается от своего предшественника?
19 мая
Бриг «Россия» — главный символ праздника выпускников — примеряет алые паруса
16 мая
Парусник «Россия», который примет участие в «Алых парусах -2019», вошел в Кронштадт
29 апр
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге
19 мар
Пятый канал победил в номинации «Лучшая PR-кампания события» премии «Событие года»
19 мар
Пятый канал победил в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятия» премии «Событие года»

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.55
0.17 73.22
0.38
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!

Последние новости

6:30
«Мисс Москва» родила экс-королю Малайзии сына
6:17
Татьяна Навка: «Мечтаю еще и о сыне!»
6:02
Бриг «Россия» впервые прошел по Неве в преддверии «Алых парусов»
5:45
«Мой шпагат очень грациозный»: Волочкова горда внесением в Книгу рекордов России
5:31
ВКС России успешно испытали новую ракету ПРО
5:16
Собчак рассыпалась в комплиментах перед Бузовой на премьере ее клипа
5:01
Музподборка месяца — Rammstein, Шнуров, Дорн
4:52
Крупный пожар произошел на складе под Екатеринбургом — видео
4:45
В Петербурге на Невском проспекте столкнулись три легковушки — видео
4:22
Полуголую фанатку, прервавшую финал Лиги чемпионов, никак не наказали
4:01
Коллапсом чемоданов в «Шереметьево» заинтересовалась прокуратура
3:32
Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
3:00
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!
2:31
Итальянка проехала половину России на коне, но застряла под Калугой
2:04
Лайфхак: Как хорошо выспаться без комаров в квартире
1:37
Apple представила черную iOS 13
1:02
Какая судьба ждет Джулиана Ассанжа — видео
0:31
Удар по здравому смыслу — на Украине грядет реформа образования
0:01
Минстрой сделал крутой разворот — ведомство хочет избавиться от счетчиков тепла
23:49
Видео: Пожар на складе с нефтепродуктами в Красноярске

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама