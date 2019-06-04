Дональд Трамп наведался в Букингемский дворец, не обошлось без конфузов

Экскурсия Дональда Трампа по Букингемскому дворцу обернулась конфузом. Американский президент не узнал собственный подарок — статуэтку лошади, который преподнес королеве во время своего предыдущего визита. Зато кусок килта Маклаудов признал сразу. Возможно, потому что мать Трампа происходит из этого древнего рода.

Но куда большие последствия может иметь слишком непринужденное поведение президента США во время торжественного банкета. Произнося тост, Трамп настолько вдохновился, что позабыл о строгих правилах этикета и чуть было не обнял Елизавету II.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп, похожий на персонажа из «Назад в будущее» встретился с английской королевой.