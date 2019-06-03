Видео: Похожий на персонажа из «Назад в будущее» Трамп встретился с Елизаветой II

, 20:17 Эфирная новость 52

Глава Белого дома совершил свой первый государственный визит в Соединенное Королевство, куда он прибыл вместе с семьей по приглашению королевы Елизаветы II.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Президент США Дональд Трамп начал свое европейское турне со столицы Великобритании. И это очень важный для Европы визит и очень странный. Трамп изменил прическу — волосы уложены не на бок, как обычно, а зачесаны назад. Его супруга щеголяет в платье с достопримечательностями Лондона.

Twitter @Official_HTyler

В общем первая пара США выглядит как типичная американская семья из глубинки, которая хочет понравиться английским родственникам. А те не рады — на акцию протеста против Трампа, собираются выйти до четверти миллиона человек. Почему — в материале Андрея Захарова, который работает в британской столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп обозвал мэра Лондона «абсолютным неудачником».

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