Героев сопротивления в нацистких лагерях и гетто увековечили в камне. В Москве 4 июня состоится торжественное открытие памятника. Событие приурочили к 75-й годовщине восстания в печально знаменитом лагере смерти Собибор.

Год назад в закладке первого камня в основании памятника принимали участие первые лица России и Израиля. Сегодня на этом месте воздвигнут черно-белый монумент, как символ неистребимого духа свободы и напоминание потомкам — ужасы той войны никогда не должны повторится. Об ушедших героях смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последний участник восстания в «Собиборе» скончался в Израиле.