Серябкина красуется в том же откровенном купальнике, что и полуголая фанатка ЛЧ

Выступающая под псевдонимом MOLLY Ольга Серябкина, вероятно, решила хайпануть на громкой истории в мире футбола, когда на поле стадиона во время финала Лиги Чемпионов выбежала блондинка, тело которой едва прикрывал купальник.

Российская певица разместила в Instagram ролик, снятый на морском побережье. Она объяснила, что примерно таким пейзажем и вдохновлялась, когда писала песню «Полуголые». При этом девушка облачилась в точно такой же купальник, как и у Кинси Волански — той самой нарушительницы спортивного порядка.

Несмотря на то, что этот атрибут пляжной жизни по крою является сплошным, при определенных телодвижениях он частично обнажает интимные части. Вот и Серябкина на видео, призывно глядя в камеру, всячески извивается в различных позах.

Экс-солистка Serebro не впервые публикует откровенные кадры и фото. Ранее она раззадорила фанатов постельным снимком.