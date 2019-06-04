Госсекретарь Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Россия прикладывает недостаточные усилия для расследования катастрофы Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Так полагает глава Госдепа США Майкл Помпео. Он призвал РФ «отчитаться в том, что случилось» во время этой трагедии, подчеркнув, что это «в ее же собственных интересах».

Майк Помпео в очередной раз заявил, что Нидерланды могут рассчитывать на поддержку США в расследовании этой авиакатастрофы. Об этом сообщает RT.

Катастрофа лайнера в небе над Донбассом произошла 17 июля 2014 года. Крушение потерпел рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. Украинские власти обвинили Россию в том, что пассажирский лайнер был поражен боевой ракетой с территории РФ.

Власти России неоднократно предоставляли результаты своего расследования катастрофы, а также исчерпывающие доказательства непричастности РФ к трагедии.

Данные, предоставленные РФ, не были учтены при составлении итогового доклада расследования международной комиссии, в состав которой представителей РФ не включили.

Ранее 5-tv.ru публиковал признание бывшего майора вооруженных сил Украины, рассказавшего о том, что малайзийский Boeing был сбит украинским ракетным комплексом «Бук».