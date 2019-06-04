Скончалась жена президента Израиля. Нехамы Ривлин не стало во вторник, 4 июня.
Женщина скончалась в возрасте 73 лет. В начале года она перенесла трансплантацию легкого — Нехама несколько лет боролась с легочным фиброзом. Трагическую новость подтвердила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В официальном заявлении политика отмечается, что Нетаньяху вместе со своей супругой и «всеми гражданами Израиля» глубоко соболезнует утрате.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти последнего участника восстания в «Собиборе».