Скончалась жена президента Израиля. Нехамы Ривлин не стало во вторник, 4 июня.

Женщина скончалась в возрасте 73 лет. В начале года она перенесла трансплантацию легкого — Нехама несколько лет боролась с легочным фиброзом. Трагическую новость подтвердила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В официальном заявлении политика отмечается, что Нетаньяху вместе со своей супругой и «всеми гражданами Израиля» глубоко соболезнует утрате.

«Мы все молились о ее выздоровлении в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь», — сообщил премьер-министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти последнего участника восстания в «Собиборе».