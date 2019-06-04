Диана Арбенина рассказала о своей первой и единственной любви, длинною в 30 лет

Фронт-музыкант группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала о своей любви, от которой, по ее словам, не было предательства в течение долгих 30 лет.

Как известно, жизнь у Дианы, которая скоро отметит свое 45-летие была насыщенной и изобиловала разными поворотами, в ней было все, как говорится, и слезы, и любовь. И долгие отношения, и болезненные расставания. Но есть чувство, которое не ослабевает с годами. Диана призналась, что беззаветно любит свою гитару. Вот уже 30 лет инструмент ни в чем не подводил исполнительницу.

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Их отношения, рассказывает Диана, начались еще в школьном возрасте. На одном из фото, которое можно найти в сети, Диана в подростковом возрасте уверенно держит в руках простенький инструмент.

Но, скорее всего, речь идет вот об этой гитаре времен первых лет дуэта «Ночные снайперы», которая многие годы регулярно появляется в руках у певицы на сцене.