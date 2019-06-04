Дэвид Линч получит заслуженный «Оскар»

Известный американский режиссер Дэвид Линч будет удостоен почетной премии Американской академии киноискусств «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Информация об этом была опубликована на сайте киноакадемии.

Дэвид Линч представляет американское независимое кино, является лауреатом Каннского и Венецианского фестивалей. Особую известность Линчу принес сериал «Твин Пикс». Ранее режиссер уже был номинирован на премию «Оскар»: за лучший адаптированный сценарий («Человек-слон») и лучшую режиссуру («Человек-слон», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв»).

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Кроме того, за выдающийся вклад в кино наряду с Линчем премии будут удостоены Лина Вертмюллер, 92-летний итальянский режиссер и сценарист, и 71-летний американский актер Уэс Стьюди.

Награды будут вручены 27 октября на церемонии в комплексе Hollywood and Highland Center, который находится в Лос-Анджелесе. Полный список номинантов 92-й церемонии «Оскара» должен быть представлен в январе 2020-го. Торжество состоится в феврале и будет транслироваться американской телерадиокомпанией ABC.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дэвид Линч заявил об уходе из большого кино.