Как поддерживает форму первая леди США? Мелания Трамп рассекретила распорядок дня

В сети обсуждают, как супруге американского президента Мелании Трамп удается всегда выглядеть идеально. Журналисты выяснили, что первая леди США каждый день занимается спортом, пишет Lenta.ru. Дома Мелания ходит с утяжелителями, чтобы ноги были подтянутыми. Также вместе с мужем она играет в большой теннис в своем частном клубе во Флориде.

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Держать себя в форме ей помогает и здоровое питание. Утро жена Дональда Трампа начинает с фруктового смузи и в течение всего дня старается употреблять «правильные продукты». Однако есть у первой леди США и свои слабости — она любит диетическую кока-колу и курицу с томатным соусом и моцареллой.

Что касается ухода за лицом, то Мелания Трамп пользуется кремами с витаминами, а на макияж тратит 75 минут. В Белом доме у нее есть специальная комната для косметических процедур с правильным освещением.

Ранее Пятый канал публиковал видео, где образ Меланьи Трамп «без штанов» рассмешил пользователей сети.