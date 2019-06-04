Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Берлин, совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Внуково» днем 4 июня.

Во время полета, по предварительным данным, произошла разгерметизация, в салоне на пассажиров выпали кислородные маски, экипаж принял решение совершить разворот и посадить лайнер в Москве.

flightradar24.com

По словам пассажиров, они испытывали сильную бьющую боль в ушах и не на шутку перепугались. По их словам, ничего не предвещало опасности. Полет проходил нормально и вдруг самолет резко прошел вниз. Некоторые из пассажиров начали мысленно прощаться с жизнью.

«Адски страшно!», — написала в Istagram девушка, летевшая этим рейсом.

Instagram @mashasadme

По ее словам, снижение длилось около десяти минут. Как рассказал агентству РИА Новости представитель компании-перевозчика, на 40-й минуте полета сработал датчик турбонадува. По имеющимся данным, на борту самолета находился 101 человек.

Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе аэропорта «Внуково», посадка прошла успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время специалисты осматривают лайнер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экстренной посадке самолета из Самары в Краснодаре.