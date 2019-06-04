«Адски страшно!»: Пассажиры об экстренной посадке самолета во «Внуково» — видео

, 14:54 Эксклюзивное видео 267

Во время полета в салоне самолета Воеing 737 авиакомпании Utair, совершавшего рейс в Берлин, выпали кислородные маски. Командир корабля принял решение вернуться в Москву.

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Фото, видео: RUPTLY

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Берлин, совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Внуково» днем 4 июня.

Во время полета, по предварительным данным, произошла разгерметизация, в салоне на пассажиров выпали кислородные маски, экипаж принял решение совершить разворот и посадить лайнер в Москве.

flightradar24.com

По словам пассажиров, они испытывали сильную бьющую боль в ушах и не на шутку перепугались. По их словам, ничего не предвещало опасности. Полет проходил нормально и вдруг самолет резко прошел вниз. Некоторые из пассажиров начали мысленно прощаться с жизнью.

«Адски страшно!», — написала в Istagram девушка, летевшая этим рейсом.

Instagram @mashasadme

По ее словам, снижение длилось около десяти минут. Как рассказал агентству РИА Новости представитель компании-перевозчика, на 40-й минуте полета сработал датчик турбонадува.  По имеющимся данным, на борту самолета находился 101 человек.

Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе аэропорта «Внуково», посадка прошла успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время специалисты осматривают лайнер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экстренной посадке самолета из Самары в Краснодаре.

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