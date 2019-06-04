Видео: В Подмосковье застрелили директора торгового центра

Неизвестный застрелил предпринимателя в поселке Поварово в Солнечногорском районе Московской области. По предварительным данным, киллер стрелял из пистолета с глушителем.

Как сообщает ТАСС, преступник убил 60-летнего бизнесмена Николая Леонова. По версии следствия, убийство могло быть заказным и, возможно, связано с профессиональной деятельностью предпринимателя — он был директором одного из торговых центров в городе.

На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Следствием устанавливается подозреваемый в убийстве бизнесмена. На месте происшествия работают следователи, выявляются мотивы и обстоятельства совершенного преступления.

По факту убийства ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в ходе массовой драки в подмосковном Красногорске,