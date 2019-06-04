«Приставы пойдут дальше»: Суд запретил Аршавину покидать страну

Красносельский районный суд Петербурга снова не удовлетворил ходатайство Андрея Аршавина о скорейшем разводе. Кроме того, футболисту судебным решением был запрещен выезд из страны.

Очередное заседание по делу о разводе Андрея Аршавина с Алисой Казьминой состоялось во вторник, 4 июня. Как пояснил адвокат супруги спортсмена Александр Добровинский, именитый футболист уже четыре месяца отказывается выплачивать бывшей возлюбленной алименты на дочь Есению. Сумма долга Аршавина уже превысила миллион: ежемесячный платеж установлен судом в размере 350 тысяч рублей. В связи с этим звезде «Зенита» был запрещен выезд за пределы Российской Федерации.

«Господин Аршавин так и не хочет видеть своего ребенка. Не знаю почему. Но кроме того, он пока не хочет платить алименты. У него накопилась достаточно большая задолженность, ему запрещен выезд за границу. Я думаю, что приставы пойдут дальше — арест счетов, кредитных карточек, машин, запрет на выезд за границу, запрет водить автомобиль самому и так далее», — высказался Добровинский.

Однако пока о принятии окончательного судебного решения говорить рано — рассмотрение дела, полагает адвокат Казьминой, только вышло из предварительной стадии и перешло в стадию рассмотрения.

При этом сам Аршавин настойчиво торопит суд с оформлением развода, однако на контакт с бывшей возлюбленной не идет — всю необходимую информацию ему приходится передавать через адвоката. Кроме того, звезда российского футбола отказывается навещать ребенка — это, по словам адвоката Казьминой, сильно удивило и саму женщину, и ее правозащитника.

«Мы считали, что человек, у которого четверо детей, понимает, что ребенок нуждается в родителе, особенно годовалый малыш. Мы считали, что он сможет найти время увидеть ребенка и поговорить с матерью девочки», — сетует Добровинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Андрей Аршавин боится навещать младшую дочь, родившуюся в браке с Алисой Казьминой.