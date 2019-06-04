«Приставы пойдут дальше»: Суд запретил Аршавину покидать страну

Красносельский районный суд Петербурга снова не удовлетворил ходатайство Андрея Аршавина о скорейшем разводе. Кроме того, футболисту судебным решением был запрещен выезд из страны.
Очередное заседание по делу о разводе Андрея Аршавина с Алисой Казьминой состоялось во вторник, 4 июня. Как пояснил адвокат супруги спортсмена Александр Добровинский, именитый футболист уже четыре месяца отказывается выплачивать бывшей возлюбленной алименты на дочь Есению. Сумма долга Аршавина уже превысила миллион: ежемесячный платеж установлен судом в размере 350 тысяч рублей. В связи с этим звезде «Зенита» был запрещен выезд за пределы Российской Федерации.
Однако пока о принятии окончательного судебного решения говорить рано — рассмотрение дела, полагает адвокат Казьминой, только вышло из предварительной стадии и перешло в стадию рассмотрения.
При этом сам Аршавин настойчиво торопит суд с оформлением развода, однако на контакт с бывшей возлюбленной не идет — всю необходимую информацию ему приходится передавать через адвоката. Кроме того, звезда российского футбола отказывается навещать ребенка — это, по словам адвоката Казьминой, сильно удивило и саму женщину, и ее правозащитника.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Андрей Аршавин боится навещать младшую дочь, родившуюся в браке с Алисой Казьминой.