Принц Гарри холодно принял Трампа после его жесткого высказывания о Меган Маркл

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Герцог Сассекский явно хотел одним лишь только видом показать свое пренебрежение к американскому лидеру.

Фото: Tolga Akmen/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп 3 июня прибыл в Великобританию с трехдневным визитом. В ходе встречи с королевской семьей в Букингемском дворце принц Гарри демонстративно сторонился Трампа. Это заметили представители британского таблоида The Mirror.

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Журналисты отметили, что пока Дональд Трамп со своей женой Меланией рассматривали картины, представленные в Королевской галерее, принц Гарри стоял на противоположном конце комнаты и демонстрировал отсутствие заинтересованности к гостям. Кроме того, младший сын принца Уэльского отсутствовал на банкете, который был организован в честь визита американского лидера.

Такое поведение объяснимо — ранее Трамп в интервью британскому таблоиду The Sun назвал Меган Маркл «противной». Его фраза была связана с тем, что герцогиня Сассекская ранее выразила недовольство по поводу избирательной кампании Трампа, которая, по ее мнению, была откровенно женоненавистнической и противоречивой.

Позже Трамп на своей странице в Twitter обвинил журналистов в распространении ложных новостей и призвал их извиниться. Впрочем, самой Маркл на встрече с американским политическим лидером в Букингемском дворце не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга принца Гарри отказалась садиться за стол с Дональдом Трампом на официальном приеме.

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