Телеведущий Артур Цветков, более известный как виджей Арчи, в своем аккаунте в Instagram сообщил подписчикам о прибавлении в семье. 4 июня у знаменитости родилась дочь, которую назвали Аленой.

«Добро пожаловать в этот мир, Алена Артуровна!», — написал под публикацией 39-летний счастливый отец.

Instagram @vjarchi

По словам Артура Цветкова, он испытывает яркие и радостные эмоции, сравнивая их с вселенским счастьем.

«У меня есть две крестные дочери, и вот наконец-то у меня появилось свое счастье. Это очень радостное событие. Говорят, когда у мужчины рождается сын, он становится отцом. А когда у него дочь, то он становится папой», — цитирует Артура Цветкова Starhit.

Известно, что имя матери второго ребенка телеведущий не пока разглашает. От первого брака с коллегой по цеху Екатериной Цветковой у виджея Арчи есть 14-летний сын Глеб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездный ведущий Александр Белов стал отцом.