Фото: Звездный ведущий Александр Белов стал отцом

Шоумен и телеведущий Александр Белов стал отцом. 7 мая его супруга Ульяна родила сына-первенца. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Instagram и выложил фото с новорожденным.

Instagram @alexbelov

«Моя любимая девочка все-таки сделала это на исходе девятого часа активной фазы родов! Наш сын родился 07 мая в 23:50! Маленький трехкилограммовый красавчик», — написал Александр Белов.

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По данным издания Starhit, роды проходили в уютной палате с домашним интерьером. В этот момент будущий отец ожидал появления наследника в соседней комнате. По словам Александра Белова, он особенно рад, что его сын родился именно 7 мая, потому что накануне сам отметил день рожденья.

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Звезды российского шоу-бизнеса поздравили пару с появлением на свет сына. Среди тех, кто отметился в комментариях под постом Александра Белова — Лера Кудрявцева, Александра Савельева, Наталья Рудова, Юлия Ковальчук, Катя Лель, Алена Водонаева, Катерина Шпица и другие.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото — Сергей Безруков трогательно поздравил пятимесячного сына с днем рождения.