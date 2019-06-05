Видео: Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Названы самые загрязненные и самые экологически чистые регионы России. Рейтинг составила общественная организация «Зеленый патруль».

Чище всего, по мнению экспертов, в Алтайском крае, республике Алтай, Тамбовской и Белгородской областях. А вот жителям Оренбургской, Иркутской и Нижегородской области не повезло — эти регионы признаны самыми загрязненными. Также в список наиболее экологически неблагополучных территорий вошли Челябинская и Свердловская области, а также Красноярский край, передает издание URA.RU.

Одной из основных проблем экологии в России «Зеленый патруль» назвал неспособность регионов запустить мусорную реформу и имитацию сортировки и раздельной переработки бытовых отходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что WWF запустил самый длинный за историю человечества стрим. 450 лет зрители будут наблюдать, как разлагается в воде пластиковая бутылка.