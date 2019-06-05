Какой из летних месяцев самый выгодный для путешествия? Данные исследования

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Специалисты рассказали, как правильно спланировать свой отпуск в этом году.

Фото: www.globallookpress.com

Стало известно, когда лучше всего отправляться на отдых, чтобы сэкономить. По данным Aviasales, самым дешевым месяцем оказался июнь. Эксперты сервиса сделали такой вывод, изучив бронирования прошлого высокого сезона. Данные исследования приводит РИА Новости.

При планировании отдыха на июнь можно сэкономить на билетах по России до 12% от стоимости, а за рубеж — до 10%. Самые выгодные предложения от авиакомпаний были на первую неделю июня. Россияне в среднем на внутренние перелеты потратили в первом месяце лета семь тысяч рублей, в июле — восемь с половиной, а в августе — девять тысяч рублей.

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Кроме того, путешественники могут выгодно приобрести билеты и на самые востребованные направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. Билеты в эти города стоят в среднем около восьми тысяч рублей. Чтобы полететь в Крым, придется отдать 11 тысяч.

В июне есть шанс выгодно слетать и за границу. В прошлом году средний чек составил около 14 тысяч рублей, а в последующие месяцы вырос до 15,6 тысячи рублей. Выгодные зарубежные направления — Барселона, Прага, Тиват, Париж. Билеты можно приобрести за 17,6 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что даст россиянам отмена национального и внутрисетевого роуминга.

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