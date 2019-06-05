В России зафиксирован скачок цен на услуги мобильной связи

После отмены роуминга в России ощутимо поднялась средняя стоимость тарифов мобильных операторов. Такие результаты показало исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

«Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц» , — говорится в отчете агентства.

Также авторы исследования связывают рост стоимости с повышением НДС с начала 2019 года. Наибольший «взлет» цен на услуги связи зафиксирован на Северном Кавказе — там стоимость тарифного плана выросла на 8%. Меньше всего цены повысились на Дальнем Востоке, а также в Северо-Западном и Южном федеральных округах — всего на 1%, передает URA.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внутрисетевой роуминг с 1 июня отменен и в Крыму.