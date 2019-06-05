«Прекрасен как Иисус»: Новый провокационный клип «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» выпустила новый провокационный клип на песню i_$uss. Премьера ролика состоялась на видеохостинге YouTube в среду, 5 июня.

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В клипе, как и в самой песне, затрагивается религиозная тема, однако коллектив в самом начале видеоряда информирует зрителя о том, что не стремился оскорбить чувства верующих.

«Этот клип — сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов», — уточняет группа в первых же кадрах.

YouTube @Ленинград | Leningrad

По сюжету клипа три девушки принимают наркотический препарат, после которого одной из них всюду мерещатся библейские образы. Особенно часто героиня видит Иисуса Христа.

«Ты был прекрасен, как Иисус

В произведениях искусств», — поет солистка группировки «Ленинград» от имени героини видео.

К сожалению, религиозные видения заканчиваются для нее крайне трагично.

YouTube @Ленинград | Leningrad

Ранее 5-tv.ru рассказывал еще об одной премьере «Ленинграда» — коллектив выпустил клип на песню «Кабриолет».