Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ

Директор спортивной базы под Нижним Новгородом извинился перед детьми, которых ранее его сотрудники выгнали с турбазы. Как отмечает РИА Новости, Алексей Шарков назвал случившееся недоразумением и попросил прощения за испорченный праздник. Тем временем Следственный комитет Нижегородской области уже возбудил уголовное дело.

Видео: СК РФ возбудил уголовное дело по факту отказа в отдыхе детям с диагнозом ВИЧ

Группа из 50 подростков должна была несколько дней провести в спортивной деревне «Новинки» за счет одной из благотворительных организаций. Однако узнав о диагнозе постояльцев, руководство базы вернуло залог. Школьников попросили удалиться. Возмущенные родители обратились в правоохранительные органы.

«Противоправными действиями представителем базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, нуждающихся в социальной поддержке общества и государства», — рассказала представитель СУ СК РФ по Нижегородской области Юлия Склярова.

Осужденным по этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы. Между тем на отдых школьники все же отправились. Всех их разместили на другой туристической базе. На этот раз никаких недоразумений с администрацией не возникло.