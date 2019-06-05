Российские купе запахли по-новому. РЖД проводит эксперимент

Российские поезда стали не только комфортнее, но запахли по-новому. Об этом сообщили в РЖД.

С сегодняшнего дня в фирменных составах появилась ароматическая система кондиционирования воздуха. Пока в качестве эксперимента. Для ароматизации купе выбран цитрусовый запах, для туалетных комнат — морской бриз.

Стоит ли внедрять новую систему кондиционирования во всех российских составах и чем все-таки должны пахнуть вагоны — в РЖД планируют узнать в течение двух месяцев. Когда подведут итоги социального опроса среди пассажиров.

Ранее в РЖД прокомментировали информацию о подорожании билетов в плацкарт.