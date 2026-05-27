«Я надел шапку»: командир МКС в открытом космосе передал послание для мамы

Кудь-Сверчков вышел в открытый космос, показав записку «Мама, я надел шапку»

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе продемонстрировал табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Трансляцию внекорабельной деятельности вел «Роскосмос».

В ходе эфира ведущие отметили, что подобные жесты можно рассматривать как способ психологической разгрузки и передачу приветов близким даже в экстремальных условиях.

«Посмотрите, такого я еще не видел. На самом деле, это такой тоже элемент психологической разгрузки, для родных. Наши заокеанские коллеги этим очень часто „грешат“, выносят такие смешные штуки и фотографируются с ними в полях открытого космоса», — прокомментировали ведущие.

Космонавты «Роскосмоса» Кудь-Сверчков и Сергей Микаев 27 мая в 17:17 по московскому времени вышли в открытый космос. Это первый с начала года выход в открытый космос на Международной космической станции.

Ключевой задачей выхода была установка на модуле «Звезда» российского сегмента МКС аппаратуры прибора «Солнце-Терагерц». Работы за пределами станции Кудь-Сверчков проводит в скафандре «Орлан-МКС» № 7, Микаев — в «Орлан-МКС» № 6.

