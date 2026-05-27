Трамп пригрозил разнести Оман в случае попыток взять под контроль Ормуз

Трамп: США разнесут Оман, если тот попытается взять под контроль Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Об этом он сообщил во время заседания правительства в Белом доме.

«Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», — заявил Трамп.

На фоне эскалации вокруг Ирана Ормузский пролив оказался фактически заблокирован. Это отразилось на поставках нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также повлияло на объемы добычи и экспорта сырья в регионе. В ряде стран мира после этого начали расти цены на топливо и промышленную продукцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран хочет взимать плату за интернет-кабели в Ормузском проливе. На дне пролива лежат подводные кабели, через которые проходит до 20 процентов мирового трафика между Европой и Азией. Как пишет CNN, исламская республика выставила мировым IT-гигантам ряд требований. В их числе плата за использование проводной системы и передача обслуживания инфраструктуры иранским специалистам.

