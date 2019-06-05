«Напивался и звонил»: Бывшая Губина рассказала о его проблемах с алкоголем

, 16:06 313

Экс-возлюбленная Андрея Губина сообщила, что из-за злоупотребления алкогольными напитками артист становился непредсказуем и даже агрессивен.

Фото: ТАСС / Татьяна Кузьмина

Бывшая девушка Андрея Губина рассказала о проблемах артиста с алкоголем. По словам экс-пассии певца, пристрастие к спиртному причинило немало вреда и самому Губину, и его окружению. Отношения у пары были в нулевых — и уже тогда артист показался ей странным.

«Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от этого и от вседозволенности у него и пострадала психика», — рассуждает женщина.

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По словам бывшей возлюбленной Губина, после выпивки звезду девяностых часто бросало из крайности в крайность — он был то ласков и нежен, то вдруг срывался на крик.

«Он вечерами напивался, а потом ночью мне звонил. И его перекрывало то на безумную любовь, то на агрессию. Один раз он сильно наорал на меня», — вспоминает она.

Кроме того, певец оказался очень придирчив к женщинам — отношения он строил только с дамами модельной внешности, но и в тех постоянно выискивал изъяны. По мнению экс-возлюбленной Губина, таким образом он прикрывал собственные комплексы, связанные с низким ростом.

«Мог часами обсуждать, что у его бывшей коленки были не той формы. Измерял рост и длину ног чуть ли не с линейкой, вечно придирался к любой царапине на теле», — цитирует девушку издание «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Губин вышел в свет после слухов о тяжелой болезни.

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