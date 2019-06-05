«Напивался и звонил»: Бывшая Губина рассказала о его проблемах с алкоголем

Бывшая девушка Андрея Губина рассказала о проблемах артиста с алкоголем. По словам экс-пассии певца, пристрастие к спиртному причинило немало вреда и самому Губину, и его окружению. Отношения у пары были в нулевых — и уже тогда артист показался ей странным.
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По словам бывшей возлюбленной Губина, после выпивки звезду девяностых часто бросало из крайности в крайность — он был то ласков и нежен, то вдруг срывался на крик.
Кроме того, певец оказался очень придирчив к женщинам — отношения он строил только с дамами модельной внешности, но и в тех постоянно выискивал изъяны. По мнению экс-возлюбленной Губина, таким образом он прикрывал собственные комплексы, связанные с низким ростом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Губин вышел в свет после слухов о тяжелой болезни.