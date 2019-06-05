«Шнур и его хозяева-черти окажутся в аду»: Милонов о клипе «Иисус»

Депутат Госдумы Виталий Милонов не смотрел новый клип группировки «Ленинград» на песню i_$uss, однако слышал о нем и имеет на этот счет свое мнение. Как рассказал 5-tv.ru народный избранник, концепция ролика противоречит законодательству.

«В данной ситуации господин Шнуров нарушает международные нормы, декларацию о правах и свободах человека, потому что свобода вероисповедания — это одно из фундаментальных прав, которое отстаивается ООН, ЕСПЧ и другими международными организациями, перед которыми мы имеем обязательства», — объяснил он.

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Милонов уверен, что клип об Иисусе — «это пропаганда экстремизма, пропаганда разжигания ненависти к большинству россиян — верующим людям» любого вероисповедания.

«Они провоцируют войну и хотят, чтобы в стране лилась кровь, чтобы мы погрязли в междоусобицах, как это было в 90-х годах. Этот клип должен быть запрещен. И особенно я обращусь в Европейский совет по правам человека для того, чтобы европейские инстанции вынесли свое суждение», — отметил он.

Депутат Госдумы добавил, что хоть и считает лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова талантливым человеком, но «к сожалению, он свой талант продал на службу зла».

«И он, и его хозяева-черти прекрасно знают, кого они оскорбляют, где они окажутся, то есть — в аду. У него иллюзий точно нет на счет того, куда он отправится», — подытожил Милонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сюжете провокационного клипа на песню i_$uss.