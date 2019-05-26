Определяющее решение: Беглов заявил об участии в выборах губернатора Петербурга

В субботу Александр Беглов заявил об участии в выборах губернатора Петербурга. В сентябре прошлого года Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности градоначальника. Девять месяцев — это откровенно небольшой срок для реализации масштабных проектов или решения застарелых проблем. Тем не менее петербуржцы почувствовали и увидели, что их родной город буквально на глазах стал просыпаться будто от летаргического сна.

Беглов и его новая команда, а он практически сразу заменил большую часть чиновников и, кстати, сделал ставку на молодых и местных специалистов, устроили Северной Столице своеобразную «перезагрузку».

Обозначены четыре ключевых направления работы — это комфортная среда, социальная поддержка, развитие технологий и максимальная прозрачность властей. В город пришли федеральные инвестиции и внушительные налоги, впервые за долгие годы принят профицитный бюджет, реализуются глобальные стройки и это только начало. Главное, что горожане и гости Петербурга на себе, ощутили, как город становится умным, открытым, комфортабельным. Здесь хочется жить, работать, отдыхать и строить планы на будущее. Петербург буквально возвращает утраченный некогда столичный статус.

Дмитрий Акимов о новых горизонтах Северной столицы.

В эту субботу Беглов — в родном Курортном районе Санкт-Петербурга. Он руководил им с 1992 по 2002 годы. Здесь нынешнего действующего губернатора хорошо знают и помнят, а потому — доверяют. Просьба принять участие в губернаторских выборах — логичное завершение очередной рабочей встречи. Такие просьбы звучат уже не первую неделю. И от представителей ветеранских организаций и от молодежных объединений. Беглов руководит Петербургом почти девять месяцев и за это время, говорят многие — город словно ото сна очнулся.

«Чаще всего до него уделяли внимание Питеру как туристической столице. Да, жители Питера шли уже как люди второй очереди. Он намерен серьезным образом это изменить и мне кажется, петербуржцы это видят и понимают и им это нравится», — считает политолог и историк Павел Данилин.

Петербург словно два города в одном. И если туристов замершее время центральной части радовало, то жителей остального города остановившееся развитие — откровенно угнетало. Первое, что сделал Беглов, возглавив город — пошел к горожанам, спросить, что волнует их в первую очередь. Такие встречи проходят регулярно.

«Александр Беглов с октября сдает экзамен перед горожанами, насколько он готов к тому, чтобы занять пост губернатора. На мой взгляд, он достаточно успешно его сдает. Постоянно в диалоге с горожанами, постоянно стремится увидеть проблемные места лично. Ну, и, наконец, использует свои возможности привлекать сюда федеральные средства», — высказал мнение политолог Юрий Светов.

Петербург уже получил федеральную поддержку в десять с лишним миллиардов рублей. Еще десять миллиардов удалось найти, просто пересмотрев бюджет, и как результат — в этом году он впервые за долгое время профицитный. Из резервного фонда выделяются средства на строительство так необходимых поликлиник, школ и детских садов.

«Мы выкупим к 1 сентября 24 детских садика, четыре школы, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлинику и женскую консультацию. Огромное спасибо вам за это. Для города это большой подарок. В долгу не останемся, отработаем», — заявил тогда на встрече с президентом РФ Александр Беглов.

«Нужно только по хозяйски всем этим распорядиться», — пожелал удачи Путин.

На повышение зарплат врачей и младшего медицинского персонала выделяется 890 миллионов рублей. Еще полмиллиарда — на социальные выплаты для приобретения жилья многодетным семьям. Такая же сумма пойдет на льготную оплату услуг ЖКХ инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Расширены льготы для пенсионеров. Один простой пример — электрички для них теперь бесплатные не только в дачный период — весь год, существенная экономия.

«Если два раза в день — это два раза 82 рубля. Умножьте на шесть вот и считайте», — рассказывает пенсионер Любовь Тяпочкина.

«Это в неделю?»

«Это в день. Поэтому, конечно, то, что сегодня совершенно бесплатно, это здорово».

Проект, которым гордятся новые власти города — Петербург первым в стране открывает «бережливые поликлиники». Огромные картотеки заменяет электронная база. Берегут главное — время.

«Записываемся уже мы не в поликлинике. Не приходим в регистратуру или к врачу и записываемся, а дома через интернет или по телефону. Когда приходим к врачу, не стоим в очереди не ждем карту нашу. Не ждем, когда найдут. Доставят к врачу», — рассказывает житель Санкт-Петербурга Ольга Феденкова.

Санкт-Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым, заявил Беглов в отчете перед законодательным собранием в середине мая. Город должен стать одинаково удобным для жителей и гостей. Вот характерный пример того, как это уже делается.

Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Петропавловская крепость. Фотография с одной стороны с Биржевого моста есть, наверное, у каждого туриста, да и местного жителя. Вид с противоположной стороны моста никто не снимает, синий забор и строительные краны в самом центре города — не самый удачный фон для фото.

Но этот фон уже почти история. На месте снесенного института прикладной химии, планировали построить элитный жилой комплекс, отель, затем — судейский квартал. Но десять лет только планировали. После того как жители обратили внимание Беглова на эту проблему, дело сдвинулось с мертвой точки. Буквально через несколько недель президенту презентовали проект новой городской достопримечательности. Арт-парк с концертными площадками, кинотеатрами и лекториями, такой, что на зависть Москве, отметили те, кто увидел будущий парк.

«Огромное спасибо, что поддержали жителей города. Для нас это очень важно и это впервые новое развитие исторического места нашего города», — заявил на презентации проекта главе государства Александр Беглов.

«Хороший проект. Хороший, масштабный проект. Достойный Петербурга», — резюмировал Владимир Путин.

Судейский квартал перенесут в другую, тоже центральную часть города. Здание Верховного суда построят в месте, где раньше планировалось возведение нового музея блокады Ленинграда. А сам музей — останется на прежнем месте, по известному любому ленинградцу адресу: Соляной переулок, 9. И это тоже просьба горожан. Тесное здание будет увеличено на три с половиной тысячи квадратных метров — за счет площадей министерства обороны.

«Мы видим его по его делам. По тому, как он провел семь месяцев в городе, мы поняли, что здесь в городе появился хозяин», — заявила председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Все, что происходит сейчас в Петербурге уже охарактеризовали как стремительное возвращение городу столичного статуса. В город возвращаются крупные инвесторы и налогоплательщики. Компании готовы вкладывать в развитие города и платить налоги здесь, а значит — в бюджете появятся новые средства.

«2020 год, когда мы начинаем планировать, надо его сделать годом развития. Для этого нужно заработать деньги. Если бы мы не понимали, как город может заработать деньги, было бы другое решение. Мы знаем, как заработать эти деньги. Потому что для реализации всех проектов нужно прежде всего деньги. Нам в ближайшие три-четыре-пять лет нужно зарабатывать ежегодно один триллион рублей, и мы это обязательно сделаем», — заявил Александр Беглов.

«Конечно, человек с таким опытом федерального управления, человек понятный в Москве, в федеральном центре, человек с серьезным лобистскими возможностями, в интересах своего региона, и кстати для современного губернатора это одна из важных компетенций — возможность и умение пролоббировать интересы своего региона на федеральном уровне на разных, так сказать, этажах», — считатет политолог, директор международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Из курортного района в эту субботу Александр Беглов приехал на Балтийский завод. Здесь спускали на воду новейший атомный ледокол «Урал». Здесь же, в эксклюзивном интервью «Известиям», Александр Беглов подтвердил — он принял предложение петербуржцев и будет участвовать в выборах губернатора. И никаких банальных предвыборных обещаний, за человека должны говорить его дела.

«Чтобы давать какие-то обещания, нужно всегда разобраться с ситуацией. Поэтому нужно было разобраться с ситуацией, принять соответствующие меры, а потом — не давать обещания, а доказывать свою работу реальными делами, потому что время дорогое и каждый день он дорогой», — убежден глава города.

Александр Беглов говорит — этот город дал ему, как и всем петербуржцам, очень много. И теперь — пришло время отдавать долги. Он, как и любой житель города, хочет жить в удобном и современном Петербурге. Сделать его таким можно только вместе. Работы еще хватает.