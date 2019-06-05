Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с 5-tv.ru опроверг сообщения о смерти продюсера, а также уточнил данные о его состоянии. Ранее в сети появились сообщения, что Алибасов умер в больнице в результате тяжелых последствий отравления чистящим средством.

«Бари Каримович не умер, уж точно. Поэтому мы опровергаем эту информацию, она не соответствует действительности… Состояние стабильно тяжелое, но по крайней мере он точно не умер», — сообщил Горжанкин.

Бари Алибасов попал в больницу по трагической случайности — продюсер перепутал средство для прочистки труб с соком и выпил токсичное вещество в ночь на 5 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова после отравления.