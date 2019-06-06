Взрыв прогремел в аэропорту американского штата Нью-Мексико

Взрыв прогремел в американском штате Нью-Мексико в среду, 5 июня, около 21:00 по московскому времени. Инцидент произошел в международном аэропорту города Розуэлл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-би-эс.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали несколько человек. Точная информация о жертвах пока не известна.

Сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия. Полиция Нью-Мексико не исключает, что инцидент мог произойти в результате подготовки пожарных к запуску фейерверков. Об этом говорится в официальном аккаунте штата в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв.