В Европе 6 июня начинаются торжества в честь 75-й годовщины легендарного Дня «Д». В этот день, в 1944 году, союзные войска высадились в Нормандии и открыли Второй фронт. Эта десантная операция стала крупнейшей в истории. В центре внимания прессы оказалась реконструкция высадки на севере Франции. Там свой исторический прыжок с парашютом повторили два британских ветерана из знаменитой дивизии королевских ВВС «Красные дьяволы» — Гарри Рид и Джок Хаттон. Обоим сейчас больше 90 лет.

Тем временем, по ту сторону Ла-Манша, в Портсмуте в памятный рейс отправились около 300 участников войны. Их теплоход пройдет тем же курсом, что и 75 лет назад и через шесть дней прибудет в Нормандию. Сопровождают его корабли и авиация британских ВМС. Во Франции ветеранов Дня «Д» поздравит президент Эммануэль Макрон, другие европейские лидеры и глава США Дональд Трамп. Не хватает только Владимира Путина. Так считают простые французы.

Согласно опросу, который провела газета «Фигаро», более 80-ти процентов жителей 5-й Республики назвали ошибкой решение своих властей не приглашать российского президента.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова историка из США, который напомнил, кто внес наибольший вклад в разгром нацистской Германии.