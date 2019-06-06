«На тюремщика похож»: В сети обсуждают новый имидж Лазарева

Известный российский поп-исполнитель Сергей Лазарев сообщил поклонникам о смене имиджа. Артист распрощался со своей знаменитой прической и отстриг волосы. На своей странице Instagram певец опубликовал фото в новом образе и предложил поклонникам проголосовать за или против короткой стрижки, пишут Дни.ру.

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Instagram @lazarevsergey

Мнения разделились. Часть подписчиков сочла, что Лазареву давно пора было отважиться на перемены. Поклонники оценили имидж исполнителя и отметили, что так он выглядит даже солиднее.

«Со стрижкой мужчина, а не мальчик! Да!»

«Вам очень идет!»

«Шикарно», — поделились мнением пользователи.

Шоумен Тимур Родригез и певица Елена Темникова согласились с комментаторами.

Другие фанаты, в свою очередь, не поддержали кумира в его кардинальном преображении. Они отметили, что со сменой стиля музыкант утратил свою «изюминку» и стал похожим на всех. Некоторые не удержались от шуток.

«Как все. Раньше больше шарма было».

«Не нужно, Вы так на тюремщика похожи».

«Вы что, с похмелья?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тайная возлюбленная Лазарева рассказала о романе.