«Всех превосходил»: тайная возлюбленная Лазарева рассказала о романе

Несмотря на то, что Сергей Лазарев — один из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса, информация о его личной жизни по большей части до сих пор остается закрытой. Певец скрывает не только факты о своей нынешней частной стороне жизни, но и о прошлых любовных связях. Однако не все его бывшие возлюбленные согласны молчать: певица Полина Ростова рассказала о тайном романе со звездой «Евровидения».

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Как рассказала исполнительница хита нулевых — «По краю дождя» — с Лазаревым они познакомились еще до того, как к нему пришла всероссийская известность. Пути артистов пересеклись на конкурсе «Новая волна» в 2002 году. Сергей и Полина встретились на сцене во время одной из репетиций перед мероприятием. По словам Ростовой, с тех пор Лазарев буквально всюду неотлучно следовал за ней.

«Сережа всех превосходил. Он от меня просто не отходил, все время рядом был. На фотографиях того периода мы сидим, он меня так нежно обнимает. Все время близко со мной хотел быть», — цитирует артистку сайт KP.RU.

Впрочем, нежные отношения коллег по цеху продлились недолго. Как рассказывает сама Полина, роман быстро себя изжил после конкурса, который завершился победой дуэта Smash!.

«Очень часто ведь как бывает — отношения мешают карьере. И я рада, что Smash! тогда победили. Эта победа открыла им большую дорогу в шоу-бизнес. А наш роман сошел на нет», — призналась Ростова.

Сейчас Ростова счастлива в браке с Иваном Фроловым, который пишет тексты для ее песен. В 2018 году исполнительница выпустила новый альбом, а 1 июня 2019 года состоялась премьера ее клипа на песню «Маршмеллоу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Сергей Лазарев отреагировал на слухи о рождении у него дочери.