«Всех превосходил»: тайная возлюбленная Лазарева рассказала о романе

, 9:31 Фото 109

Как оказалось, у звезды «Евровидения» был роман с певицей Полиной Ростовой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey, @polina_rostova

Несмотря на то, что Сергей Лазарев — один из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса, информация о его личной жизни по большей части до сих пор остается закрытой. Певец скрывает не только факты о своей нынешней частной стороне жизни, но и о прошлых любовных связях. Однако не все его бывшие возлюбленные согласны молчать: певица Полина Ростова рассказала о тайном романе со звездой «Евровидения».

Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Как рассказала исполнительница хита нулевых — «По краю дождя» — с Лазаревым они познакомились еще до того, как к нему пришла всероссийская известность. Пути артистов пересеклись на конкурсе «Новая волна» в 2002 году. Сергей и Полина встретились на сцене во время одной из репетиций перед мероприятием. По словам Ростовой, с тех пор Лазарев буквально всюду неотлучно следовал за ней.

«Сережа всех превосходил. Он от меня просто не отходил, все время рядом был. На фотографиях того периода мы сидим, он меня так нежно обнимает. Все время близко со мной хотел быть», — цитирует артистку сайт KP.RU.

Впрочем, нежные отношения коллег по цеху продлились недолго. Как рассказывает сама Полина, роман быстро себя изжил после конкурса, который завершился победой дуэта Smash!.

«Очень часто ведь как бывает — отношения мешают карьере. И я рада, что Smash! тогда победили. Эта победа открыла им большую дорогу в шоу-бизнес. А наш роман сошел на нет», — призналась Ростова.

Сейчас Ростова счастлива в браке с Иваном Фроловым, который пишет тексты для ее песен. В 2018 году исполнительница выпустила новый альбом, а 1 июня 2019 года состоялась премьера ее клипа на песню «Маршмеллоу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Сергей Лазарев отреагировал на слухи о рождении у него дочери.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Последние новости

10:33
«В один конец»: экс-супруга Башарова с ребенком уехала из России
10:17
Пока главу Раменского района допрашивали, в его Instagram появлялись новые фото
9:59
Как похудеть к лету, не чувствуя голод — диетологи
9:51
Вице-премьер Украины предрекает «новой власти» госпереворот из-за закона о языке
9:31
«Всех превосходил»: тайная возлюбленная Лазарева рассказала о романе
9:16
Стало известно, какие санкции США готовят против «Северного потока — 2»
8:57
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
8:56
Фото: Меган Маркл задумала увезти сына в США
8:47
Календарное лето начнется на большей территории РФ с теплой погоды
8:39
«Из сундука»: Арзамасова сразила поклонников дерзким и сексуальным фото
8:34
«Два верха без трусов»: Как Лера Кудрявцева сходила за покупками — фото
8:23
Как не стать жертвой мошенников в автосалонах — инструкция Роспотребнадзора
8:13
Горячо!«Русская Кардашьян» в ультраоткровенном купальнике свела фанатов с ума
8:01
Ветклиника в Петербурге предложила бесплатно кастрировать неверных мужей — фото
7:55
Первые фото Кита Харингтона из «Игры Престолов», находящегося в реабилитационном центре
7:43
Четыре пассажирских вагона поезда «Новосибирск — Владивосток» сошли с рельсов
7:36
«З-зависть»: Ксения Бородина встала на защиту «инстаграмщиц» из шоу Собчак
7:28
«В любой момент»: Артем Дзюба готов сыграть Тора вместо Криса Хемсворта
7:21
Девять человек пострадали в аварии с вахтовым автобусом в Краснодарском крае
7:16
Новая планета Солнечной системы получила имя

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама