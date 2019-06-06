Жителям и гостям Москвы не терпится увидеть китайских панд

В Московском зоопарке прогнозируют массовый наплыв посетителей. Жители и гости столицы хотят как можно скорее увидеть новых обитателей — китайских панд.

Из провинции Сычуань в Москву накануне, 5 июня прибыли самец Жуи и его подруга Диндин. Они сейчас обживаются в новых вольерах и отвыкают от привычки обниматься. В Московском зоопарке заявили, что должность «обнимателя панд» вводить не будут; считают, что это слишком опасная профессия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что панды — подарок, который сделал Владимиру Путину глава КНР Си Цзиньпин.