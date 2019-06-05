Видео: Очаровательные панды в Московском зоопарке

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, чтобы участвовать в церемонии передачи двух больших панд.

Для этих очаровательных млекопитающих — двухлетней Диндин и трехлетнего Жуи — был оборудован специальный вольер.

Бамбуковые медведи занимают особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют «дипломатией панд».

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за переданных Китаем Московскому зоопарку животных и назвал это жестом доверия и дружбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о государственном визите Си Цзиньпина в Россию.