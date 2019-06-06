Известная российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram пост, где поделила людей на «благородных» и «дворняг». Об этом пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак «Шарикова», — поделилась журналистка своими мыслями.

Этим высказыванием она вызвала негативную реакцию подписчиков:

«Ксюшенька, так вы — образец Шарикова. Вы — Шариков больше, чем он сам. Все про вас знают все. Вам не отмыться и не обелиться уже никогда»;

«Ох, Ксения, умеете вы спровоцировать и поднять всю муть и все темное в людях! Столько негатива в вашу сторону, что можно атомный реактор зарядить лет на 25 работы!»

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Многие фолловеры догадались, что речь в посте идет про конфликт с Бузовой. Неприятная история произошла у Собчак после того, как она рассказала о своей беседе с модным дизайнером. Он попросил Ксению уговорить Ольгу Бузову не носить одежду его марки. Однако недавно стало известно, что звезды помирились. Ксения на презентации нового клипа певицы извинилась перед ней с букетом цветов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак встала на защиту содержанок.