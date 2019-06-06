«Когда успевает?»: Вера Брежнева пошутила про слухи об измене Меладзе

Вера Брежнева уже почти четыре года счастлива в браке с Константином Меладзе — пару по праву называют одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Однако пресса то и дело пытается уличить кого-нибудь из супругов в измене. На своей странице в Instagram певица с юмором прокомментировала очередные слухи о супружеской неверности.

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Instagram @ververa

Брежнева поделилась с подписчиками фрагментом нового клипа, премьера которого состоялась в среду, 5 июня. В подписи к ролику Вера прокомментировала многозадачность своего супруга, который успел одновременно и провести работу над новым клипом своей супруги, и отдохнуть в компании неизвестной дамы.

«Пока Константин Меладзе, по сообщениям, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видеоработу. И когда он все успевает?», — удивилась артистка.

В комментариях подписчики Брежневой восхитились ее философским отношением к сплетням и тонким чувством юмора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева показала старшую дочь.